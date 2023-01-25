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شهيد برصاص الاحتلال في شعفاط

الأربعاء 25 يناير 2023 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال في شعفاط



القدس المحتلة/سما/

استشهد الفتى "صلاح محمد علي" إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة .

وذكرت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالته بالحرجة.فيما أعلن عن استشهاده لاحقا.

وأظهر شريط فيديو، أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب بعد إصابته، حيث قاموا بتمزيق ملابسه وتفتيشه، قبل أن ينقله مواطنون إلى مركز عناتا الطبي، والذي نقل من هناك بمركبة إسعاف إلى إحدى المستشفيات، كما اعتدى الجنود على المسعفين.

يشار إلى أن الاحتلال اقتحم مخيم شعفاط منذ ساعات صباح اليوم، حيث يعمل على هدم منزل الشهيد عدي التميمي في ضاحية السلام الواقعة بين عناتا والمخيم.

 

#الاحتلال #الشهيد صلاح محمد علي

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