شهيد برصاص الاحتلال في شعفاط

القدس المحتلة/سما/

استشهد الفتى "صلاح محمد علي" إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة .

وذكرت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالته بالحرجة.فيما أعلن عن استشهاده لاحقا.

وأظهر شريط فيديو، أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب بعد إصابته، حيث قاموا بتمزيق ملابسه وتفتيشه، قبل أن ينقله مواطنون إلى مركز عناتا الطبي، والذي نقل من هناك بمركبة إسعاف إلى إحدى المستشفيات، كما اعتدى الجنود على المسعفين.

يشار إلى أن الاحتلال اقتحم مخيم شعفاط منذ ساعات صباح اليوم، حيث يعمل على هدم منزل الشهيد عدي التميمي في ضاحية السلام الواقعة بين عناتا والمخيم.