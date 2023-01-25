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هزة أرضية قبالة سواحل تركيا يشعر بها سكان فلسطين المحتلة

الأربعاء 25 يناير 2023 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
هزة أرضية قبالة سواحل تركيا يشعر بها سكان فلسطين المحتلة



القدس المحتلة/سما/

وقع زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، قبالة ساحل ولاية موغلا المطلة على البحر الأبيض المتوسط جنوب غرب تركيا، شعر به سكان فلسطين المحتلة.

وبحسب معلومات نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقع الزلزال الساعة 14:37؛ وبلغ عمقه 42 كيلومترا تحت سطح البحر، وذلك على بعد 81 كيلومترا عن ساحل قضاء سيدي كمر في ولاية موغلا.

وأبلغ سكان من مناطق في وسط البلاد وفي منطقة حيفا، أنهم شعروا في الزلزال، في حين لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS)، بلغت قوة الزلزال 5.9 درجات.

#هزة ارضية

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