  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صدور العدد (198) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

الأربعاء 25 يناير 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدور العدد (198) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"



رام الله/سما/

 أصدر ديوان الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" العدد (198) من الجريدة، عن شهر كانون الأول/ يناير الجاري.

وأكدت رئيس ديوان الجريدة الرسمية ريم أبو الرب، أن العدد (198) مقسم لثمانية أقسام تضمن عددا من التشريعات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وأوضحت أبو الرب، أن العدد احتوى على التشريعات التي تم فهرستها وإدراجها بناء على الجهات التي أصدرت كل تشريع، حيث اشتمل العدد على قرارات بقانون، وقرارات رئاسية، وأنظمة صادرة عن مجلس الوزراء، وتعليمات وقرارات وزارية، وقرارات المحكمة الدستورية العليا، والأحكام القضائية، بالإضافة إلى الإعلانات.

ويحرص الديوان على توفير أعداد الجريدة الرسمية بالصيغة الإلكترونية أولا، المتوفرة على موقع الديوان إضافة إلى النسخة الورقية التي يتم إصدارها لاحقا من مقر الديوان، لمن يهمه الاشتراك للحصول عليها.

للاطلاع على العدد اضغط الرابط: https://tinyurl.com/28a5v4yr

#الوقائع الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

سكان غزة يتأثرون بمناورة "سنديان البازلت"

بن غفير: "حارس الأسوار2" على الأبواب

مشروع قانون لتنحية أعضاء الكنيست العرب

أولمرت: "البلطجية" يريدون تخليص نتنياهو من المحاكمة

ليبرمان يسخر من مشروع قانون يقضي بسك "بالله نثق" على العملة الإسرائيلية

موقع عبري: "انقلاب بنظام الحكم" في "إسرائيل"!

"الكنيست" يصادق على تمديد قانون"الأبارتهايد"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-01-25_15-03-10

شهيد برصاص الاحتلال في شعفاط

العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة

تحريض إسرائيلي متواصل على هدم "الخان الأحمر": "تجميد مزدوج.. خسارة مزدوجة"

photo_2023-01-25_14-40-48

محلل إسرائيلي بارز: هذا هو الصراع الحقيقي الذي يدور بين اليمين في "إسرائيل"

photo_2023-01-25_13-37-59

إصابة جندي إسرائيلي خلال المواجهات في شعفاط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم