  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

الأربعاء 25 يناير 2023 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل



الخليل/سما/

 أصيب عشرات المواطنين بينهم طالبات مدارس، اليوم الاربعاء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لمراسلنا، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، ومنعت مرور جنازة مواطنة، واعتلت أسطح بعض المنازل في منطقة عصيدة.

وأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه طالبات مدرسة زهرة المدائن الأساسية أثناء خروجهن من المدرسة، ما ادى لإصابة العشرات منهن بالاختناق، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين.

#الخليل

الأكثر قراءة اليوم

سكان غزة يتأثرون بمناورة "سنديان البازلت"

بن غفير: "حارس الأسوار2" على الأبواب

مشروع قانون لتنحية أعضاء الكنيست العرب

أولمرت: "البلطجية" يريدون تخليص نتنياهو من المحاكمة

ليبرمان يسخر من مشروع قانون يقضي بسك "بالله نثق" على العملة الإسرائيلية

موقع عبري: "انقلاب بنظام الحكم" في "إسرائيل"!

"الكنيست" يصادق على تمديد قانون"الأبارتهايد"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-01-25_15-03-10

شهيد برصاص الاحتلال في شعفاط

العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة

تحريض إسرائيلي متواصل على هدم "الخان الأحمر": "تجميد مزدوج.. خسارة مزدوجة"

photo_2023-01-25_14-40-48

محلل إسرائيلي بارز: هذا هو الصراع الحقيقي الذي يدور بين اليمين في "إسرائيل"

photo_2023-01-25_13-37-59

إصابة جندي إسرائيلي خلال المواجهات في شعفاط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم