فيديو: إصابة حرجة برصاص الاحتلال بالصدر في مخيم شعفاط

القدس المحتلة/سما/

أصيب شاب بجروح حرجة، اليوم الأربعاء، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

وذكرت وزارة الصحة، أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالته بالحرجة.

وأظهر شريط فيديو، أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب بعد إصابته، حيث قاموا بتمزيق ملابسه وتفتيشه، قبل أن ينقله مواطنون إلى مركز عناتا الطبي، والذي نقل من هناك بمركبة إسعاف إلى إحدى المستشفيات، كما اعتدى الجنود على المسعفين.

يشار إلى أن الاحتلال اقتحم مخيم شعفاط منذ ساعات صباح اليوم، حيث يعمل على هدم منزل الشهيد عدي التميمي في ضاحية السلام الواقعة بين عناتا والمخيم.