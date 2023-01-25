  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو: إصابة حرجة برصاص الاحتلال بالصدر في مخيم شعفاط

الأربعاء 25 يناير 2023 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: إصابة حرجة برصاص الاحتلال بالصدر في مخيم شعفاط



القدس المحتلة/سما/

أصيب شاب بجروح حرجة، اليوم الأربعاء، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

وذكرت وزارة الصحة، أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالته بالحرجة.

وأظهر شريط فيديو، أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب بعد إصابته، حيث قاموا بتمزيق ملابسه وتفتيشه، قبل أن ينقله مواطنون إلى مركز عناتا الطبي، والذي نقل من هناك بمركبة إسعاف إلى إحدى المستشفيات، كما اعتدى الجنود على المسعفين.

يشار إلى أن الاحتلال اقتحم مخيم شعفاط منذ ساعات صباح اليوم، حيث يعمل على هدم منزل الشهيد عدي التميمي في ضاحية السلام الواقعة بين عناتا والمخيم.

#شعفاط #القدس المحتلة #هدم منزل الشهيد عدي التميمي

الأكثر قراءة اليوم

سكان غزة يتأثرون بمناورة "سنديان البازلت"

بن غفير: "حارس الأسوار2" على الأبواب

كهرباء غزة تُطلق حملة خاصة لمدة شهر واحد فقط

مشروع قانون لتنحية أعضاء الكنيست العرب

ملك الأردن يستقبل نتنياهو في عمان..تفاصيل

أولمرت: "البلطجية" يريدون تخليص نتنياهو من المحاكمة

موقع عبري: "انقلاب بنظام الحكم" في "إسرائيل"!

الأخبار الرئيسية

photo_2023-01-25_13-37-59

إصابة جندي إسرائيلي خلال المواجهات في شعفاط

لهذا السبب .. الاحتلال يقرر منع 230 عاملا من قطاع غزة الدخول للعمل في الداخل المحتل

99212188-B8F1-4B83-97D0-6C0B8D560E17

استشهاد شاب قرب مستوطنة "كدوميم" بزعم محاولة طعن...

بعد لقاء الملك بنتنياهو .. بن غفير يتحدى الأردن : سأواصل اقتحام الأقصى

ZL8lb

لهذه الأسباب.. صحيفة تكشف عن توقعات قريبة بحدوث صفقة تبادل أسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم