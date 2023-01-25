الاحتلال يخطر مواطنين بإزالة أشتال الزيتون وعدم استصلاح أرضهم غرب بيت لحم

بيت لحم / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء مواطنين بإزالة ما تمت زراعته من أشتال الزيتون في أراضي ببلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان في البلدة عمر القيسي ، بأن قوات الاحتلال وضعت إخطارات في أرض بمنطقتي "القصير" والخمار"، عثر عليها المواطنون، تتضمن إزالة كل ما تم زراعته من أشتال الزيتون على مساحة تقدر بـ (10 دونمات) تعود لعائلة عوينة، كذلك منعهم من استصلاحها مستقبلا.

يشار الى أن قوات الاحتلال صعدت من هجمتها الاستيطانية في بتير وتحديدا منطقتي الخمار والقصير، تمثلت باقتلاع أشتال الزيتون، ومنع المواطنين من استصلاح الأراضي.