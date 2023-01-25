أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته عناوين الصحف الإسرائيلية( يديعون احرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت أحرونوت":

محافظ بنك إسرائيل يحذر نتنياهو من أن الإصلاحات القضائية تمس بالتدريج الائتماني وشركات استثمارية ستبتعد عن الاستثمار

انهيار جهاز الصحة النفسية بإسرائيل

لقاء نتنياهو مع الملك الأردني الذي طالب نتنياهو بالحفاظ على الوضع القائم في الأقصى ونتنياهو وعد بذلك

الملك أكد التزام بلاده بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وطالب بوقف كافة أعمال العنف

بن غفير يعلن عن تشكيل وحدة الحرس الوطني وتجنيد 4 آلاف شرطي جديد ورفع رواتب أفراد الشرطة.. مصدر سياسي قال إن خطته غير قابلة للتنفيذ

"معاريف":

إنذار محافظ بنك إسرائيل خلال لقائه مع نتنياهو من الإصلاحات القضائية

اللقاء في عمان: الملك الأردني التقى نتنياهو الذي وعد بالحفاظ على الوضع الراهن في الأقصى والملك كرر موقفه الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

بن غفير يحذر من عملية حارس الأسوار رقم 2 وطرح خطته لتقوية الشرطة، ويهاجم المستشارة القانونية للحكومة بسبب إلغاء قانون بن غفير الذي يمنحه الصلاحيات الكاملة على الشرطة

الانقلاب السلطوي خطر كبير على الهايتك ومظاهرة كبرى للعاملين في شركات الهايتك

محامون ومستشارون قانونيون يهددون بالإضراب إذا أقرت خطة إضعاف الجهاز القضائي

نشطاء اليمين يتظاهرون أمام منزل رئيسة المحكمة العليا

هرتصوغ: برميل المتفجرات على وشك الانفجار بسبب إضعاف الجهاز القضائي

"هآرتس":

محافظ بنك إسرائيل يحذر من تداعيات إضعاف الجهاز القضائي على الاقتصاد

قانونيون يحذرون: بدون حقوق للإنسان لا توجد ديمقراطية

عاموس هرئيل يكتب: معركة الصلاحيات بين جلانت وسموتريش ستؤدي الى تفاقم الوضع بالضفة وتضر أمنيا وسياسيا

لقاء ساده التوتر بين غلانت وسموتريش

تبرعات أميركية لقاتل رابين وقتلة فلسطينيين يقف ورائها محام مقرب من بن غفير