نقابة الصحفيين تدين بشدة محاولات عرقلة انعقاد مؤتمرها في قطاع غزة

رام الله/ سما/

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين محاولات أجهزة أمن "حماس" عرقلة انعقاد المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين، المقرر عقده الأحد المقبل، الموافق 29/01/2023.

وكانت الأمانة العامة قد تقدمت بطلب لجمعية الهلال الأحمر في غزة لعقد المؤتمر في قاعة الهلال، إلا أن النقابة فوجئت أن أجهزة أمن "حماس" قد طلب من إدارة الهلال أن تتقدم بطلب لترخيص انعقاد المؤتمر، ومع أننا نرفض أية شروط أمنية، وكون هذا الطلب يتناقض مع حرية الرأي والتعبير، ويشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والعمل النقابي خاصة لنقابة الصحفيين، إلا أن شرطتهم أبلغت أن طلبنا يحتاج لقرار من هيئات عليا، وهي داخلية "حماس".

وأوضحت النقابة، أنه رغم تقديم الطلب لداخلية "حماس" منذ أكثر من أسبوع، إلا أنهم اتصلوا أمس مع النقابة، وطلبوا حضور نائب النقيب تحسين الأسطل إلى مقر الداخلية، في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

وقالت "إن هذه الاجراءات والتقييد لحرية العمل النقابي لنقابة الصحفيين لن يثنيها عن مواصلة العمل والتحضير لعقد المؤتمر في موعده، ومكانه المحدد في قطاع غزة".

ونوهت إلى أنها أبلغت مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك صباح اليوم بكل ما تتعرض له من تقييد لعملها، ودورها الوطني والمهني، كما أطلعت اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين على هذه الممارسات المنافية لكل تقاليد العمل الوطني وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل النقابي والإعلامي.

وأشارت إلى أنه رغم كل ما نتعرض له في السنوات الماضية من ممارسات وتقييد لعملنا ، إلا أننا آثرنا الحوار ولغة العمل الوطني المشترك حرصا منا على مواصلة عمل النقابة وانضواء جميع الصحفيين في إطارها الوطني النقابي والمهني.