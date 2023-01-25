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استشهاد شاب قرب مستوطنة "كدوميم" بزعم محاولة طعن...

الأربعاء 25 يناير 2023 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب قرب مستوطنة "كدوميم" بزعم محاولة طعن...



القدس المحتلة/ سما/

- استشهد الشاب عارف لحلوح 22 عاما برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية.

وزعم الاحتلال إن الشاب وصل حاملا سكين في محاولة لتنفيذ عملية طعن على شارع 55 قرب مستوطنة "كدوميم"، إلا أن جنود الاحتلال أطلقوا النار عليه وأعلن عن استشهاده.

وأبلغت هيئة الشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب عارف عبد الناصر عارف لحلوح.

وحسب شهود عيان، فقد أوقف جنود الاحتلال المركبة، ونزل السائق ومعه أوراق السيارة، فأطلق مستوطن النار عليه وأعدمه بدم بارد، كان يوجد بداخل السيارة امرأة وشابين ولم يكن يحمل أي آلة حادة.

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