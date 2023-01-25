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انتصارات للنيص والظاهرية والبيرة في دوري المحترفين

الأربعاء 25 يناير 2023 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتصارات للنيص والظاهرية والبيرة في دوري المحترفين



رام الله / سما /

حقق ترجي واد النيص فوزا غاليا على إسلامي قلقيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين, لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وسجل رباعية النيص حازم الريخاوي (43), وأمجد أبو حماد (52), وأشرف أبو حماد (62), وعبد الله أبو حماد (66), بينما أحرز هدفي الإسلامي أحمد سمارة (81), وحمزة نصار (93).

ورفع الفائز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن, وبقي رصيد الخاسر نقطة واحدة في المركز الثاني عشر والأخير.

وفي لقاءات أخرى, تفوق شباب الظاهرية (الرابع 33 نقطة) على أهلي الخليل (العاشر 10 نقاط) بهدفين نظيفين, ومؤسسة البيرة (السابع 20 نقطة) على شباب الأمعري (الحادي عشر وقبل الأخير 7 نقاط) بهدف نظيف.

#دوري المحترفين #واد النيص #مؤسسة البيرة #إسلامي قلقيلية #الضفة الغربية

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