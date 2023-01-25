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هنري ينصح برشلونة بالتعاقد مع تين هاج

الأربعاء 25 يناير 2023 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنري ينصح برشلونة بالتعاقد مع تين هاج



وكالات / سما /

نصح الفرنسي الدولي السابق، تييري هنري، إدارة برشلونة بالتعاقد مع المدرب الهولندي إريك تين هاج، ليكون مدرباً للفريق، بعد إقالة الهولندي رونالد كومان من منصبه، وقبيل التعاقد مع المدرب الحالي، تشافي هيرنانديز.

هنري، الذي لعب للبارسا في ثلاث مواسم، نجح خلالها في الفوز بلقب دوري ابطال أوروبا، ونسختين من الدوري الإسباني، لقب الكأس، السوبر الإسباني، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كان يريد تحرك الإدارة لجلب تين هاج، قبل وصول تشافي.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن هنري وضع اسم تين هاج على الطاولة بعدما اتخذ خوان لابورتا القرار بالانفصال عن كومان، ليتجه النادي بدون أي شك صوب التعاقد مع أسطورة خط الوسط لقيادة المشروع الجديد.

وقال هنري في تصريحات نشرتها الصحيفة” أنا من عشاق تين هاج، أحبه بشدة، لقد أوصيت برشلونة بالتعاقد معه بعد إقالة كومان، لأنه مدرب عبقري”.

وأضاف مفيداً” أعطوا تين هاج عاماً آخر، وادعموه في سوق الانتقالات وسيعود مانشستر يونايتد للمنافسة الحقيقية، ومع كامل احترامي للسير أليكس فيرجسون، اليونايتد سيكون مع تين هاج أكثر جاذبية لو نجح في الحصول على ما يريد في النهاية”.

 
#هنري #تين هاج #برشلونة #مانشستر يونايتد #رونالد كومان

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