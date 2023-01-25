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فيديو.. مشجع مغربي يفاجئ مدرب الريال بطلب غريب.. كيف رد عليه؟

الأربعاء 25 يناير 2023 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مشجع مغربي يفاجئ مدرب الريال بطلب غريب.. كيف رد عليه؟



وكالات / سما /

فاجأ أحد المشجعين مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بطلب غريب خلال مباراة جمعت الفريق الملكي بأتلتيك بيلباو في الأسبوع الـ18 من الدوري الإسباني.

وبين شوطي المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، وقبل جلوس أنشيلوتي في مكانه على مقاعد البدلاء، سأله المشجع الذي كان يجلس بالقرب من دكة بدلاء ريال مدريد إن كان بإمكانه أن يعطيه قطعة من علكته.

وكان المشجع يرتدي قميص منتخب المغرب خلال جلوسه في مدرجات ملعب "سان ماميس"، لحضور مباراة "الميرنغي" وأتلتيك بيلباو عندما طلب علكة أنشيلوتي، وقد استجاب الأخير له ومنحه إياها.

ويشتهر كارلو أنشيلوتي بمضغ "العلكة" أثناء وقوفه على خط الملعب طوال المباريات.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للفوز على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، ووصل "الميرنغي" إلى النقطة 41 في وصافة جدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة.

#ريال مدريد #أنشيلوتي #العلكة #المغرب #أتلتيك بيلباو #سان ماميس

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