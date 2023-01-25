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ماني يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ بعد إصابة حرمته من المونديال

الأربعاء 25 يناير 2023 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماني يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ بعد إصابة حرمته من المونديال



وكالات / سما /

عاد المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني أمس الثلاثاء إلى تدريبات فريقه بايرن ميونيخ الألماني، مع استمرار تعافيه من إصابة حرمته من المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

وغاب ماني عن الملاعب منذ 8 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي بعد تعرضه لإصابة في ساقه اليمنى خلال فوز بايرن 6-1 على ضيفه فيردر بريمن.

وخضع ساديو ماني لعملية جراحية حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022 الذي انطلق بعد 12 يوما من الانتكاسة.

ونشر حساب العملاق البافاري على "تويتر" فيديو يظهر خروج ماني إلى ملعب التدريبات المحاط بالثلوج وهو يقول أمام الكاميرا "إنه شعور جميل، العودة بعد عطلة جميلة وطويلة".

وقال مدرب بايرن، يوليان ناغلسمان في وقت سابق من الشهر الحالي، إن ماني قد يعود "في موعد أبكر" من المتوقع، ما قد يجعله جاهزا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

#ماني #المونديال #بايرن ميونيخ #ساديو ماني #كأس العالم

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