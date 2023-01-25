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الأسطورة بيليه يعترف في وصيته بـ"سر أنكره طوال حياته"

الأربعاء 25 يناير 2023 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسطورة بيليه يعترف في وصيته بـ"سر أنكره طوال حياته"



وكالات / سما /

يستمر ظهور تفاصيل جديدة عن حياة النجم البرازيلي، إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم "بيليه"، الذي توفي في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ذكرت صحيفة "ماركا" أن أسطورة كرة القدم البرازيلية، الراحل بيليه كشف عن سر في وصيته كان قد أنكره طوال حياته.

وقالت الصحيفة الثلاثاء، إن بيليه أنكر ابنته طوال حياته، لكنه شملها في وصيته التي تم فتحها بعد وفاته.

ونفى بيليه دائما أنه والد "ساندرا ريغينا"، حتى بعد أن أثبت اختبار الحمض النووي من المحكمة أنها بالفعل ابنته.

ولكن بعد وفاته، فتحت وصيته التي شكلت مفاجأة، و"ترك تركته لجميع أبنائه السبعة، بمن فيهم هي (ساندرا ريغينا)".

وبحسب صحيفة "ماركا" فقد ولدت ساندرا ريغينا عام 1964 بعد أن كانت والدتها، أنيسيو ماتشادو، على علاقة مع بيليه، عندما كانت عاملة نظافة لديه.

وتوفيت ريغينا منذ 17 عاما، دون أن تعرف أن والدها سيعتبرها يوما ما واحدة من أبنائه، وفقا للصحيفة.

والتقى بيليه بأبناء ساندرا ريغينا قبل يوم من وفاته، وكانت إحدى أمنياته الأخيرة هي مقابلة أحفاده، غابرييل أرانتيس دو ناسيمنتو وأوكتافيو فيلينتو نيتو.

#بيليه

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