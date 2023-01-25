الاحتلال يهدم منزل الشهيد التميمي في مخيم شعفاط

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الاربعاء، منزل الشهيد عدي التميمي في مخيم شعفاط في مدينة القدس، وانتشرت داخله.

وأوضح والد الشهيد عدي التميمي أن القوات بأعداد كبيرة اقتحمت منزل العائلة في منطقة ضاحية السلام، وانتشرت في كامل غرفه، لتنفيذ قرار هدمه "هدم الجدران الداخلية".

ولفت التميمي أن المنزل يقع ضمن مجمع سكني في الطابق السادس.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة وفرق مختلفة مخيم شعفاط، من كافة مداخله، وانتشرت في الشوارع وصولا الى منزل الشهيد عدي التميمي في منطقة ضاحية السلام.

واغلقت قوات الاحتلال محيط منزل الشهيد بالكامل، وتمنع الوصول الى منطقة ضاحية السلام التي حولت الى ثكنة عسكرية، فيما اعتلت فرق القناصة على أسطح البنايات المرتفعة .

وأفاد شهود عيان من محيط منزل التميمي، أن القوات تنفذ عملية الهدم بأدوات ومعدات يدوية لهدم الجدران الداخلية للمنزل.