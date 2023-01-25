  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم منزل الشهيد التميمي في مخيم شعفاط

الأربعاء 25 يناير 2023 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزل الشهيد التميمي في مخيم شعفاط



القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الاربعاء، منزل الشهيد عدي التميمي في مخيم شعفاط في مدينة القدس، وانتشرت داخله.

وأوضح والد الشهيد عدي التميمي أن القوات بأعداد كبيرة اقتحمت منزل العائلة في منطقة ضاحية السلام، وانتشرت في كامل غرفه، لتنفيذ قرار هدمه "هدم الجدران الداخلية".

ولفت التميمي أن المنزل يقع ضمن مجمع سكني في الطابق السادس.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة وفرق مختلفة مخيم شعفاط، من كافة مداخله، وانتشرت في الشوارع وصولا الى منزل الشهيد عدي التميمي في منطقة ضاحية السلام.

واغلقت قوات الاحتلال محيط منزل الشهيد بالكامل، وتمنع الوصول الى منطقة ضاحية السلام التي حولت الى ثكنة عسكرية، فيما اعتلت فرق القناصة على أسطح البنايات المرتفعة .

وأفاد شهود عيان من محيط منزل التميمي، أن القوات تنفذ عملية الهدم بأدوات ومعدات يدوية لهدم الجدران الداخلية للمنزل.

الأكثر قراءة اليوم

بن غفير: "حارس الأسوار2" على الأبواب

كهرباء غزة تُطلق حملة خاصة لمدة شهر واحد فقط

ملك الأردن يستقبل نتنياهو في عمان..تفاصيل

مشروع قانون لتنحية أعضاء الكنيست العرب

أولمرت: "البلطجية" يريدون تخليص نتنياهو من المحاكمة

موقع عبري: "انقلاب بنظام الحكم" في "إسرائيل"!

ليبرمان يسخر من مشروع قانون يقضي بسك "بالله نثق" على العملة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

بعد لقاء الملك بنتنياهو .. بن غفير يتحدى الأردن : سأواصل اقتحام الأقصى

ZL8lb

لهذه الأسباب.. صحيفة تكشف عن توقعات قريبة بحدوث صفقة تبادل أسرى

image_processing20230125-291924-1q7r1e

الكشف عن "ثورة" استيطانية في الضفة الغربية

سكان غزة يتأثرون بمناورة "سنديان البازلت"

1-436

مشروع قانون لتنحية أعضاء الكنيست العرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم