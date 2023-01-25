  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: شعبنا لن يقف متفرجًا أمام سياسات الهدم والتهجير بالقدس

الأربعاء 25 يناير 2023 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس إنّ استمرار الاحتلال في سياساته التوسعية الإحلالية في القدس، والمحاولات المستميتة لإحكام السيطرة عليها واستكمال تهويدها، وآخرها قرار محكمة الاحتلال بهدم منزل عائلة الرشق في حي البستان، ومن قبله تهديد الخان الأحمر، يدق ناقوس خطر جديد يهدد المدينة برمتها، ويجعل شبح الهدم والتهجير يخيّم على كل الأحياء.

وقال هارون ناصر الدين مسؤول مكتب شؤون القدس في حركة حماس إنّ شعبنا الذي وقف أمام كل مشاريع الاحتلال الاستيطانية في القدس، وحطمها على صخرة صموده وثباته وتضحياته، قادر من جديد على حماية أرضه وإسقاط كل مشاريع حكومة اليمين المتطرفة وأذرعها الاستيطانية، والحفاظ على إسلامية القدس وطهارة مقدساتها، وجاهز لأجل ذلك أن يدفع كل ثمن، ومقاومة شعبنا متأهبة وسيفها لم يغمد.

ودعا هارون العظيم في القدس ومن يستطيع المساندة من أهلنا في الضفة والداخل المحتل إلى تسييج الأحياء والمنازل والمقدسات بالمهج والأرواح، وعدم السماح بعربدة المستوطنين وجمعياتهم التهويدية، والنفير الدائم واليقظة المستمرة أمام طوفان الجرائم اليومية التي لا تتوقف، بل تتصاعد وتيرتها في ظلال حكومة المستوطنين.

#حماس #القدس #الهدم

الأكثر قراءة اليوم

بن غفير: "حارس الأسوار2" على الأبواب

كهرباء غزة تُطلق حملة خاصة لمدة شهر واحد فقط

ملك الأردن يستقبل نتنياهو في عمان..تفاصيل

مشروع قانون لتنحية أعضاء الكنيست العرب

أولمرت: "البلطجية" يريدون تخليص نتنياهو من المحاكمة

موقع عبري: "انقلاب بنظام الحكم" في "إسرائيل"!

ليبرمان يسخر من مشروع قانون يقضي بسك "بالله نثق" على العملة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

بعد لقاء الملك بنتنياهو .. بن غفير يتحدى الأردن : سأواصل اقتحام الأقصى

ZL8lb

لهذه الأسباب.. صحيفة تكشف عن توقعات قريبة بحدوث صفقة تبادل أسرى

image_processing20230125-291924-1q7r1e

الكشف عن "ثورة" استيطانية في الضفة الغربية

سكان غزة يتأثرون بمناورة "سنديان البازلت"

1-436

مشروع قانون لتنحية أعضاء الكنيست العرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم