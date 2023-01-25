رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد رئيس الوزراء محمد اشتية خلال لقائه وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، والسفراء العرب لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي أن فلسطين هي القاسم المشترك الأكبر بين جميع الدول العربية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

اشتية: فلسطين هي القاسم المشترك الاكبر بين جميع الدول العربية

الرئيس يعزي رئيس الجمهورية الغابونية بوفاة وزير الخارجية ويهاتف ناصر قطامي معزيا بوفاة شقيقه

الاحتلال يدعس شابين عمدا قرب مفترق عرانة ويعتقل 17 مواطنا في الضفة

40 أسيرا يواجهون العزل الانفرادي في سجون الاحتلال

أمين عام مجلس الوزراء: المساهمة بشيقل واحد على فواتير الاتصالات تعزيز لصمود القدس

"الأونروا" تناشد المجتمع الدولي جمع 1,6 مليار دولار لميزانية 2023

إدانات فلسطينية لقيام متطرف بتمزيق نسخة من القرآن الكريم في هولندا

هرتسوغ يحذر من "برميل متفجرات على برميل متفجرات وشك الانفجار"

جمعية متطرفة تتغلغل في الولايات المتحدة لجمع التبرعات لصالح حارق عائلة دوابشة وقاتل رابين

"الأيام":

عمليات تجريف وحفر استيطانية في سلوان واقتحامات لسبسطية وقرى في محافظة جنين

عمان: العاهل الأردني يستقبل نتنياهو ويشدد على "الأقصى" وحل الدولتين

نتنياهو: لن نسمح للفلسطينيين بالبناء بمناطق (ج)

"هآرتس": مستوطن يستولي على أرض ويشرع بزراعتها جنوب رام الله

الاحتلال يعتقل مواطناً ونجليه من بلدة العبيدية

هرتسوغ: الانقسامات في إسرائيل تزداد عمقاً والبرميل على وشك الانفجار

"الكنيست" يصادق على تمديد قانون "الأبارتهايد" لـ5 سنوات إضافية

إسرائيل: الائتلاف الحكومي يقدم مشروع قانون لتنحية أعضاء الكنيست العرب

"الأونروا" تناشد المجتمع الدولي جمع 1.6 مليار دولار لميزانية العام الحالي

"القدس":

الملك عبد الله الثاني يبحث مع نتنياهو عدم المساس بالأقصى وفتح المجال أمام افق سياسي للسلام

آلية للاحتلال تدعس مواطنين في جنين واعتداءات استيطانية واقتحام عدة مناطق

اشتية فلسطين هي القاسم المشترك الأكبر بين جميع الدول العربية

جماعات "الهيكل" المزعوم تطالب بمضاعفة عدد المقتحمين في "الفصح العبري"

جمعية اسرائيلية متطرفة تجمع تبرعات لصالح حارق عائلة دوابشة وقاتل رابين

المجلس اليهودي الديمقراطي يدين الحكومة الإسرائيلية الجديدة

للمرة الـ212 جرافات الاحتلال تهدم "العراقيب"

نتنياهو: لن نسمح للفلسطينيين البناء بمناطق "ج"