الاحتلال يعتقل شقيقين من بيت أمر شمال الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شقيقين من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل.

وأفاد الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين حبيب (22 عاما)، وشقيقه الأسير المحرر محمد رفعت جميل الصليبي (20 عاما)، بعد دهم منزل ذويهما، والعبث بمحتوياته، وتحطيم باب المنزل الرئيسي، واحتجاز أفراد عائلتهما في غرفة واحدة.

وأضاف عوض، أن قوات الاحتلال استولت على مركبة تعود للعائلة، بالإضافة إلى جهاز هاتف خلوي، وتم نقل الشقيقين إلى معسكر "عصيون" شمال الخليل.

وإثر ذلك اندلعت مواجهات في منطقتي البياضة والمنطقة الصناعية في بيت أمر، تخللها إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات.