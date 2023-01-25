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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الأربعاء 25 يناير 2023 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الشابين محمد حامد، ومؤمن إدريس "عياد"، في أعقاب اقتحام منزليهما في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وداهمت قوة عسكرية إسرائيلية حي أم الشرايط في مدينة البيرة، وسط إطلاق لقنابل الغاز خاصة تجاه المواطنين خلال خروجهم من صلاة الفجر، ما تسبب بإصابة العديد منهم بالاختناق.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوة خاصة الشاب يونس الزغاري في أعقاب اقتحام منزل عائلته في مخيم الدهيشة.

وفي الخليل، اعتقل الشقيقان، محمد، وحبيب رفعت الصليبي من بلدة بيت أمر.

وفي القدس المحتلة، اعتقل الشابين قسام محمود عطون، ومحمد عماد عطون، عقب اقتحام منزليهما في بلدة صور باهر.

وفي نابلس، أصيب 4 مواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عورتا جنوب المحافظة.

واعتدت تلك القوات على الصحفيين ومنعتهم من التغطية الصحفية لعملية اقتحام المستوطنين للمنطقة لأداء صلوات تلمودية.

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