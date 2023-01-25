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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الأربعاء 25 يناير 2023 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام وباردا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الارصاد الجوية أن يستمر الجو، يوم غدٍ الخميس، صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ودافئا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، السبت المقبل، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ودافئا نهارا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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