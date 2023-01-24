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ليبرمان يسخر من مشروع قانون يقضي بسك "بالله نثق" على العملة الإسرائيلية

الثلاثاء 24 يناير 2023 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يسخر من مشروع قانون يقضي بسك "بالله نثق" على العملة الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

قدم أعضاء كنيست من حزب "شاس" المتطرف، وهو حليف رئيسي في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون من شأنه أن يظهر شعار "بالله نثق" في جميع العطاءات القانونية التي صكها بنك إسرائيل، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وشارك في رعاية مشروع القانون أعضاء الكنيست موشيه أبو طبول، وميشيل مالكيلي، ويوسف الطيب، وأورييل بوسو، ويعقوب ميرجي.

ومن المتوقع أن تصوت المعارضة ضد التشريع المقترح في حال طرحه للتصويت في الكنيست. كما أن التحالف ليس مضموناً لدعم مشروع القانون.


وسخر زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، من مشروع القانون على حسابه على تويتر، وقال: "طريقة مميزة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة. ماذا بعد؟ سيطلبون وضع صورة درعي على كل ورقة نقدية؟"

#حزب شاس

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