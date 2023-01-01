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العثور على وثائق مصنّفة سرية في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس

الثلاثاء 24 يناير 2023 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على وثائق مصنّفة سرية في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس



أ ف ب/سما/

أعلن عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، أنّه تمّ العثور في منزل نائب الرئيس السابق الجمهوري مايك بنس على وثائق رسمية مصنّفة سرّية.

وقال رئيس اللجنة النيابية المكلفة الإشراف على عمل السلطة التنفيذية النائب، جيمس كومر، في بيان، إنّ “نائب الرئيس السابق مايك بنس أبلغنا اليوم باكتشاف وثائق مصنّفة سرية في منزله في إنديانا. إنّه موافق على التعاون بالكامل مع تحقيقنا”.

 

ويشرف كومر على التحقيق البرلماني الذي فتحه مجلس النواب في أعقاب العثور على وثائق مماثلة في منزل الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

#مايك بنس

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