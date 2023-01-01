بن غفير: "حارس الأسوار2" على الأبواب

القدس المحتلة/سما/

قال ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، مساء اليوم الثلاثاء، ان الخبراء في مكتبي يحذرون من سيناريو معركة "حارس الأسوار 2"، منذ أن توليت منصبي جلست في العديد من تقييمات الوضع، والمناقشات.

وأضاف بن غفير في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم مع مفوض الشرطة يعقوب شبتاي :"في جميعها لاحظت أن خطرا كبيرا يهدد الأمن القومي لإسرائيل، وأهمها هو السيناريو الذي أسمعه من معظم الخبراء لدينا وهو أن معركة "حارس الأسوار 2" باتت على الأبواب.

وتابع:" لذلك يجب تعزيز الشرطة وحرس الحدود وإنشاء حرس وطني قوي يمنع تكرار السيناريو.

و تعمد رئيس الكنيست السابق ميكي ليفي تخريب المؤتمر خلال حديث بن غفيرعن استعادة قوة الشرطة وتعزيز رواتب عناصرها وضباطها.

حيث قال ليفي لبن غفير: انكم تعرضون "إسرائيل" للخطر، ورد عليه بن غفير:" لقد تسببتم بـ "حارس الأسوار" وفشلتم ضد "الإرهابيين" ، فرد عليه ليفي: هذا جرى في عهد نتنياهو والمفوض شبتاي، وبعد بضع دقائق ، غادر ميكي ليفي القاعة.

من جانبه قال مفوض الشرطة يعقوب شبتاي في المؤتمر:" نحن بحاجة فعلًا لتعزيز قوة الشرطةوتعزيز قدراتها بما في ذلك على المستوى التكنولوجي لمواجهة أي سيناريوهات.