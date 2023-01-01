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نقل القيادي زيد بسيسي إلى "الجلبوع" يستنفر "أسرى الجهاد" في كافة سجون الاحتلال

الثلاثاء 24 يناير 2023 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل القيادي زيد بسيسي إلى "الجلبوع" يستنفر "أسرى الجهاد" في كافة سجون الاحتلال



رام الله/سما/

أفادت مؤسسة "مهجة القدس، اليوم الثلاثاء، بأن أسرى الجهاد الإسلامي يواصلون الاستنفار العام في كافة سجون الاحتلال.

وأوضحت مهجة القدس في بيان صحفي مقتضب، أن الاستنفار يأتي عقب نقل الأسير القائد زيد بسيسي أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد من سجن بئر السبع إلى العزل الإنفرادي بسجن جلبوع.

وفي وقت سابق نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى.

وبحسب مهجة القدس، فإن الاحتلال نقل الأسير محمد قاسم أحمد عارضة من بلدة عرابة بمحافظة جنين من عزل سجن ريمونيم إلى عزل سجن رامون.

فيما نقل الأسير أيهم فؤاد نايف كمامجي من بلدة كفر دان بمحافظة جنين، من عزل سجن رامون إلى عزل سجن أوهليكيدار.

#اسرى الجهاد الاسلامي

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