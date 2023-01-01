الدعليس: الحكومة وضعت مجموعة من الأولويات للعمل على تحقيقها في 2023

غزة/سما/

التقى رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، عصام الدعليس، اليوم الثلاثاء، المدراء العامون بالوزارات والمؤسسات الحكومية في غزة.

وأعرب الدعليس في مستهل كلمته خلال اللقاء الذي عُقد في قاعة الريان غرب مدينة غزة، عن سعادته بلقاء أعمدة وقادة المؤسسة الحكومية في غزة، مقدرًا جهودهم في تحسين بيئة العمل الحكومي في مختلف القطاعات.

واستعرض الدعليس، التحديات والعقبات التي واجهت العمل الحكومي خلال الفترة الماضية، والإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد ملف الإعمار، والحد من المشاكل العالقة، وتحسين الرضا الوظيفي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الأهلي، وتجويد الخدمات الحكومية المقدمة لأبناء شعبنا.

وأكد أن المؤسسة الحكومية استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة في ملف الإعمار، وتحسين القطاع الصحي والتعليمي، والخدمات الحكومية المقدمة لأبناء شعبنا، ودعم الفئات الهشة في المجتمع، مشيرا إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا لملف الموظفين عبر تحسين نسبة الراتب وصولا للراتب الكامل، وإطلاق ملف الترقيات المتوقف منذ عام 2014، وفتح باب الاستفادة من مستحقاتهم المالية عبر العديد من الخدمات الحكومية.

وأوضح الدعليس، أن الحكومة وضعت مجموعة من الأولويات للعمل على تحقيقها خلال عام 2023 الجاري وهي: استكمال ملف إعمار ما دمره الاحتلال خلال حروبه على غزة، واستكمال الإصلاح الإداري في المؤسسة الحكومية، وتعزيز قدرة المواطن الفلسطيني على الصمود من خلال رفع جودة وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة له.

وأشار إلى أنه من ضمن الأولويات أيضا السعي مع وزارة العمل للحد من البطالة بين الخريجين والعمال عبر زيادة حجم التشغيل المؤقت، وفرض سيادة القانون والنظام، وتعزيز القيم في المجتمع الفلسطيني، والانتقال للتحول الرقمي لكافة الخدمات الحكومية لسهولة وصول المواطنين إليها.

وبين الدعليس، أن الحكومة ستواصل العمل في تطوير البنية التحتية في قطاع غزة خلال العام الجاري، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الأهلي.

وفي ختام اللقاء، تم فتح باب النقاش وتبادل الأفكار والمقترحات بين رئاسة العمل الحكومي والمدراء العامين ضمن تحسين البيئة الحكومية، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.