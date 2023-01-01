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لا يرى أفقا لاستئناف عملية السلام

أولمرت: "البلطجية" يريدون تخليص نتنياهو من المحاكمة

الثلاثاء 24 يناير 2023 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت: "البلطجية" يريدون تخليص نتنياهو من المحاكمة



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اومرت، اليوم الثلاثاء، إن اي جهاز قضائي يجب ان يخضع لتغيير وتعديل مستمر من خلال المفاوضات بين كافة الأطراف".

واوضح أولمرت خلال حديثه مع هيئة البث الإسرائيلية "مكان "ان ما يجري، هو ان أتباع الليكود يسعون الى انقاذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من المحاكمة بواسطة الإصلاحات أو التغييرات المقترحة.

ورأى اولمرت ان مجموعة من البلطجية العنيفة التي تتولى ادارة الدولة تسعى الى التخلص من القضاة ومن المستشارة القانونية للحكومة، لأنهم يشكلون حجر عثرة امام تغيير النظام الديمقراطي حسب رأيه.

وتابع يقول إنه بدون المستشارة القانونية سيكون من السهل التحريض على العرب واليساريين ومثليي الجنس والاعتداء على فلسطينيين.

وتطرق اولمرت الى العملية السلمية المتعثرة قائلا: "إنه لا يرى افقا لاستئنافها لان حكومات نتنياهو المتعاقبة ترفض التفاوض.

وأكد مع ذلك ان هذا لا يعني ان الجانب الفلسطيني في حل من المسؤولية.

#ايهود اولمرت

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