غنيم: خطوات متسارعة لتنفيذ مرافق المياه الإقليمية وبرنامج جديد يخدم شمال الضفة

رام الله/سما/

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع مدير قطاع المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مايكل هان والوفد المرافق له، جملة من القضايا المشتركة بين الجانبين وتحديدا المشاريع الاستراتيجية التي تعكف سلطة المياه على تنفيذها حاليا، ومناقشة الخطوات العملية التي تم إجراؤها مؤخرا.

وأطلع غنيم ضيفه على المراحل التي تم إنجازها لإنشاء الشركة الوطنية، ومرافق المياه الإقليمية في الضفة وغزة ومواءمتها مع القوانين والأنظمة التي صدرت مؤخرا، قائلا إن هذا اللقاء يأتي ضمن التحضير لبرنامج الأمن المائي ودعم الصمود شمال الضفة، حيث سيتم البدء بالتفاوض بين سلطة المياه والبنك الدولي على المنحة التي ستبلغ قيمتها المالية 51 مليون دولار، لتخدم محافظة جنين.

وقال إن العمل في قطاع المياه يواجه دوما تحديات جمة تتطلب التعاون الدائم من قبل الجهات الشريكة لتخطيها، لا سيما في الجوانب المتعلقة بضمان توفير المواد الأساسية اللازمة للمشاريع، وتسهيل العمل في المناطق "ج" وغيرها.

وأضاف أن العمل بالمشاريع الاستراتيجية حاليا إن كانت على مستوى البنية التحتية أو الجوانب المؤسساتية يتم وفق خطة معدة للتنفيذ، لتتلاءم والاحتياجات الفعلية في هذا القطاع الإنساني.

وبحث الطرفان في جملة من الجوانب الفنية المتعلقة ببرنامج الإصلاح والمشاريع الممولة من البنك الدولي، والخطوات المستقبلية المطلوب توفيرها من كلا الجانبين.

وثمن غنيم جهود البنك الدولي التي أثمرت خلال فترة قصيرة عن الانتهاء من هذا المشروع المهم، كذلك الشراكة الدائمة والفاعلة بين سلطة المياه والبنك الدولي، والتي تحقق عبرها العديد من الإنجازات والنجاحات في فلسطين.