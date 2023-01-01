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أبو زيد يبحث تعزيز العلاقات والتعاون مع نيكاراغوا وسنغافورة

الثلاثاء 24 يناير 2023 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو زيد يبحث تعزيز العلاقات والتعاون مع نيكاراغوا وسنغافورة



رام الله/سما/

أطلع رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، سفير جمهورية نيكاراغوا روبرتو موراليس، ومديرة مكتب تمثيل سنغافورة لدى فلسطين شيرين الشلة، على سير عمل المدرسة الوطنية.

وبحث أبو زيد خلال استقباله موراليس والشلة بمقر المدرسة ببلدة أبو شخيدم شمال غرب رام الله، تعزيز العلاقات والتعاون بين دولة فلسطين ونيكاراغوا في مجال الإدارة العامة وإدارة الموارد البشرية، وفتح آفاق تعاون جديدة بين فلسطين وسنغافورة.

وقال إننا نتطلع للعمل والتعاون مجددا مع جمهورية سنغافورة، وبتعاون جديد مع نيكاراغوا وسنصنع قصص نجاح من خلال نقل الخبرة وتبادلها، كما أن سنغافورة شريك استراتيجي لنا ولدينا كوكبة من المدربين الخبراء الذين أعدتهم كمدربين، واليوم هم عصب العمل في المدرسة الوطنية.

ورافق أبو زيد الوفد في جولة داخل حرم المدرسة، لاطلاعهم على إمكانياتها وتجهيزاتها من مساحات واسعة وخضراء وقاعات تدريبية ومكتبات، وبرامج تدريبية نوعية في مجال الإدارة العامة وإدارة الموارد البشرية.

وقال موراليس، إن للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة دورا رياديا في تعميم الفائدة على المجتمع الفلسطيني، ونبارك لدولة فلسطين هذا المشروع.

من ناحيتها، قالت الشلة إن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة صرح وطني يحمل في طياته الكثير من الريادة والإبداع، ونتطلع لمزيد من التعاون بين المدرسة الوطنية والمؤسسات الإدارية الرائدة في جمهورية سنغافورة، فهناك تجارب فريدة لدى البلدين.

#موسى ابو زيد

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