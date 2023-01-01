إصابة عامل بجروح خطيرة في عسقلان

الداخل المحتل/سما/

أصيب عامل، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بورشة بناء في مدينة عسقلان (أشكلون)، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية بأن العامل أصيب بجروح خطيرة وحالته غير مستقرة وفاقد للوعي، وذلك إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله بورشة بناء، الساعة 13:05، ويعاني من إصابة في الرأس والصدر، وجرى نقله وهو تحت التخدير والتنفس الاصطناعي إلى مستشفى "برزلاي" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إبلاغ مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.