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الشرطة بغزة تتحدث عن إجراءات لمكافحة ظاهرة التسول

الثلاثاء 24 يناير 2023 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة تتحدث عن إجراءات لمكافحة ظاهرة التسول



غزة/سما/

تحدثت الشرطة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات تنفذها لمكافحة ظاهرة التسول المنتشرة في القطاع.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي خلال تصريح إذاعي، إن هناك إجراءات تقوم بها الشرطة لمكافحة ظاهرة التسول المنتشرة بشكل كبير.

وأوضح البطنيجي أن الشرطة أوقفت عددا كبيرا منهم منذ 3 أشهر.


وأضاف: "الشعب الفلسطيني يحب مساعدة الفقراء والمحتاجين ولكن هذه الفئة ليست هي المستحقة لمساعداتكم، وعلى المجتمع أيضاُ أن يشاركنا في محاربة هذه الظاهرة".

وأشار إلى أن "وزارة الشؤون الاجتماعية تساعد في محاربة هذه الظاهرة لمعرفة من يستحق من هؤلاء المتسولين أم لا".

#الشرطة بغزة

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