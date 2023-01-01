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الدعليس يشيد بإنجازات بلدية دير البلح

الثلاثاء 24 يناير 2023 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدعليس يشيد بإنجازات بلدية دير البلح



دير البلح/سما/

أشاد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اليوم الثلاثاء، بإنجازات بلدية دير البلح وجهودها في خدمة الأهالي وشقّ الشوارع وتعبيد الطرقات وتحسين خدمات النفايات الصلبة ومواجهة المنخفضات الجوية وتنظيم شاطئ البحر على الرغم من شحّ الإمكانيات وقلّة الموارد والمعدات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدعليس في احتفال اليوبيل الذهبي الذي نظّمته بلدية دير البلح بمناسبة ذكرى مرور 50 عامًا على تحوّل دير البلح إلى مدينة ومجلس بلدي، بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير، ونواب من المجلس التشريعي، ورئيس البلدية الحالي دياب الجرو، ورؤساء البلدية السابقين وذويهم، وعدد من رؤساء البلديات في قطاع غزة، وجمع من الوجهاء والمخاتير والأعيان.

واستذكر الدعليس رؤساء البلدية السابقين الذين واصلوا الليل بالنهار حتى وضعوا البلدية العريقة في مصاف البلديات الكبرى واستكملوا المسيرة لنصل اليوم إلى اليوبيل الذهبي، مشيدًا بجهودهم والبصمات الواضحة التي تركوها في تاريخ البلدية، معتبرًا الاحتفال اليوم بمثابة اعتراف واضح وصريح بجميل الرعيل الأوّل الذي تعاقب على رئاسة البلدية.


وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس بلدية دير البلح وأعضاء المجلس البلدي الذين يحظون بدعم الأهالي ويصنعون المستحيل ويثبتون أنّنا الأجدر بالعيش في حياة كريمة على هذه الأرض متجاوزين الاحتلال الذي يقصف البنى التحتية ويدمّر الطرقات ويمنع إدخال الأدوات والمعدات.

وأضاف رئيس متابعة العمل الحكومي "سنصنع المستحيل لتحيا أجيالنا القادمة في ظروف أفضل من ظروفنا الحالية، وقد انجلى ظلام الحصار والاحتلال وبزغ فجر الحرير والتحرير".

ودعا إلى جعل هذا الاحتفال نقطة انطلاق جديدة نحو المستقبل، وأن يقدّم الشباب والرجال رؤيتهم في واقعهم الحالي ويتلمّسوا تقديم الإجابات القادرة على النهوض بدور البلدية ومشاركتها في حل القضايا المجتمعية، متوجّهًا بالشكر والتقدير لكل العاملين من أجل رفعة هذه البقعة وتقدّمها وازدهارها.

وفي ختام الاحتفال، كرّم الدعليس الرؤساء السابقين الذين تعاقبوا منذ 50 عامًا على رئاسة بلدية دير البلح منذ تحوّلها إلى مدينة ومجلس بلدي عام 1973.

#الدعليس #دير البلح

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