كهرباء غزة تُطلق حملة خاصة لمدة شهر واحد فقط

غزة/سما/

أطلقت شركة الكهرباء في غزة ،اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، حملة خاصة لمدة شهر واحد فقط، تحت عنوان "حملة الابلاغ الطوعي عن المخالفات وتسوية القضايا".

وقالت كهرباء غزة في بيان صحفي "في إطار جهود كهرباء غزة لتقليل الفاقد الكهربائي وتنظيم قطاع الكهرباء، فقد قررت الشركة اطلاق حملة خاصة لمدة شهر واحد فقط تحت عنوان "حملة الابلاغ الطوعي عن المخالفات وتسوية القضايا" وذلك لمنح فرصة للمشتركين المخالفين لتسوية وتصويب أوضاعهم الفنية والمالية والقانونية قبل شروع الشركة بتنفيذ حملات التفتيش المنوي اطلاقها خلال هذا العام".



وأضافت: "وتبدأ الحملة من تاريخ 1/2/2023م وتنتهي بتاريخ 1/3/2023م وتتضمن الحملة قضايا المخالفات الجديدة التي يقوم المواطن بالإبلاغ عنها طوعياً والتي يترتب عليها احتساب غرامة وفرق استهلاك ، حيث سيتم اعفاء المشترك الذي قام بالتبليغ الطوعي من مبلغ غرامة المخالفة بنسبة 100% وسيتم منحه خصم 30% من فرق الاستهلاك، شريطة تصويب الوضع الفني حسب الاصول".



وتابعت: "تشمل الحملة كذلك قضايا فرق الاستهلاك المبلغ عنها طوعياً حيث سيتم منح المواطن خصم بنسبة 30 % على فرق الاستهلاك شريطة تصويب الوضع الفني لديه حسب الأصول.

وأردفت: " تشمل الحملة قضايا المخالفات وفرق الاستهلاك السابقة حيث يمكن لأصحاب هذه القضايا الحصول على خصم بنسبة 30% على فرق الاستهلاك شريطة تصويب الوضع الفني لديهم حسب الأصول".



وتتضمن الحملة قضايا مخالفة شروط التعاقد والتي تشمل ابلاغ المواطن عن عدم ختم طبلون الكهرباء الخاص به حيث يتم إعفاءه من غرامة القضية والاعفاء من رسوم المعاملة شريطة تصويب الوضع الفني وتوثيق إقرار الحالة لدى المستشار القانوني في الشركة، وكذلك الابلاغ الطوعي عن نقل اشتراك بدون علم الشركة حيث سيتم اعفاء المشترك المبلغ من غرامة القضية للاشتراكات (1 فاز + 3 فاز) أقل من 100 أمبير، شريطة تصويب الوضع الفني وتوثيق إقرار الحالة لدى المستشار القانوني.

وتتيح الحملة امكانية قيام المواطن بدفع كامل المبلغ بعد منح الخصومات دفعة نقدية واحدة أو تقسيط المبلغ المترصد على المواطن على (11) دفعة نقدية متتالية كحد أقصى في حال لم يتمكن من دفع المبلغ المتبقي بشكل كامل.

ودعت الشركة كافة المشتركين المخالفين سواء أصحاب القضايا غير المضبوطة لغاية الآن أو المضبوطة وتم حكمها أو المشتركين المخالفين لشروط التعاقد كنقل العداد بدون علم الشركة او فك ختم العداد سرعة استثمار التسهيلات التي تقدمها الحملة لتصويب وتسوية أوضاعهم قبل انتهائها.

يشار إلى أن كهرباء غزة بصدد تدشين حملة تفتيش واسعة في مختلف المحافظات لضبط التعديات والمخالفات في إطار توجهاتها لخفض الفاقد الكهربائي والتوسع في تركيب العدادات الذكية وتطوير شبكات الكهرباء.