حماس ترد على تصريحات نتنياهو بشأن البناء الفلسطيني في الضفة

غزة/سما/

قال المتحدث باسم حركة حماس د.عبد اللطيف القانوع إن تصريحات رئيس حكومة المستوطنين الفاشية نتنياهو بشأن الوجود والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية والتي تأتي بالتزامن مع هدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة 212؛ تمثل إعلاناً رسمياً للبدء بضم ما يسمى بالمنطقة ج وتهويدها وتغيير معالمها وتهجير وطرد أصحابها الأصليين عنها.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي:" أن كل محاولات الاحتلال الصهيوني لشطب الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية أو القدس المحتلة أو الداخل المحتل بممارسة سياسة الهدم والتهجير والضم لن تمر أمام صمود شعبنا وبسالته وتشبثه بأرضه وتمسكه بحقوقه.

ودعا القانوع جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل لتصعيد المواجهة والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال المتطرفة وسياساته الفاشية والاشتباك الدائم مع المحتل وقطعان مستوطنيه.