الأشغال بغزة تستكمل صرف كافة الدفعات المالية للمواطنين في مشروع "عنق الزجاجة"

غزة/سما/

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، اليوم الثلاثاء، عن استكمال صرف دفعات مالية لعدد 7 من المنازل الواقعة ضمن مشروع "عنق الزجاجة"، وذلك بعد إنهاء كافة إجراءاتهم القانونية والإدارية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتواصل مع كافة الجهات المعنية بهدف إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام.

وأشارت إلى أن العمل متواصل في مشروع إعادة تأهيل منطقة "عنق الزجاجة"، ضمن مشروع تطوير شارع الرشيد الساحلي، حيث تسير أعمال الإزالة بوتيرة متسارعة بعد الانتهاء من هذه المرحلة".