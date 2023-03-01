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بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

الثلاثاء 24 يناير 2023 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء 25 يناير 2023.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (3/2023)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (3/2023).

وأكدت على ضرورة لتزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، منوهة إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

للاطلاع على كشف المسافرين (3/2023): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (3/2023): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام: اضغط هنا

#معبر رفح #الية السفر #السفر عبر معبر رفح

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