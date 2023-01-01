بريطانية توثق لحظة التحرش بها داخل جيم.. فيديو

وثقت سيدة بريطانية بالصدفة لحظة تعرضها للتحرش من رجل متزوج داخل جيم، أثناء ممارستها للرياضة وتسجليها مقطع فيديو له.

وحسب صحيفة "ديلي ستار"، قالت "جيس" البالغة من العمر 30 عاماً، أنها أثناء ممارستها للرياضة بالصالة الرياضة قطعها رجل عن تمرينها للتحدث معاها بهدف معاكستها.

الصدفة توثق لحظة التحرش

حدثت الواقعة بينما كانت "جيس" تسجل مقطع فيديو لها أثناء تأيدتها للرياضة عبر تيك التوك، حيث يتابعها حوالي 16 ألف شخص.

وروت " جيس" عبر مقطع فيديو لها، أن الرجل كان يحاول القترب منها عدة مرات، ليقاطعها أثناء التمرين ويمتحدها بشكل صادم.

وقالت : للأسف لم يظهر الرجل عبر الفيديو ولكن حديثه كان واضحا خلال تسجيل الفيديو الخاص بها، حيث بدأ بمغازلتها رغم أنها متزوجة.

طلع متزوج

واجهت "جيس" الرجل وأبلغته أنه ينبغى أن يستحي من نفسه لكونه رجلا متزوجا ويعترف بذلك و يحاول مغازلتها بشكل فج .

ونبهت "جيس" أن ما حدث لها سيجعل سيدات كثير خائفة ما يفعله أزواجهن داخل الصالات الرياضية.

وحقق مقطع الفيديو 4 مليون مشاهدة وتم مشاركته آلاف المرات عبر موقعي تويتر وانستجرام .