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جريمة بشعة بحق سيدة حامل تهز سوريا

الثلاثاء 24 يناير 2023 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة بشعة بحق سيدة حامل تهز سوريا



وكالات / سما /

شهدت مدينة الرقة بشمال سوريا احتجاجات شعبية كبيرة، بعد ارتكاب جريمة قتل بحق امرأة حامل في حي المشلب بالمدينة.

وأوضحت ناشطة نسوية لمراسل RT أن السيدة لقيت مصرعها صحبة ابنتها، واتهمت عصابة مؤلفة من 3 رجال وامرأة بإرتكاب الجريمة.

وأكدت الناشطة بأنه لا علاقة لعناصر "داعش" الإرهابي بتلك العملية، فيما دعا المحتجون لإعدام القتلة كونهم يقبعون الآن في سجن تابع لقوى الأمن الداخلي لقوات الأساييش الكردية.

ولاقت جريمة قتل الأم الحامل، نورا الأحمد، (25عاما) وطفلتها (8 أعوام)، بحي المشلب في مدينة الرقة ردود فعل غاضبة، وأثارت حفيظة أهالي الرقة الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي الجريمة.

وفي تفاصيل الجريمة أفادت مصادر بقيام شابين من نفس حي الراحلة بمحاولة سرقة منزلها يوم 16 يناير الجاري، وعندما فضح أمرهما قاما بقتلها وخنق صغيرتها.

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