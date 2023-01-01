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حماس تعقب على هدم الاحتلال لقرية العراقيب للمرة 212 على التوالي

الثلاثاء 24 يناير 2023 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكدت حركة "حماس" أن هدم الاحتلال  فجر اليوم قرية العراقيب في النقب، وسبقه هدم قرية حمصة البقيعة في الأغوار، والتهديد الجاري بتهويد قرية الخان الأحمر في القدس، وتهجير الأهالي والسكان، هو إمعان في سياسة التطهير والاستئصال التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة ضد أبناء شعبنا.

وشدد الناطق باسم حركة حماس د. عبد اللطيف القانوع على أن هذه السياسة الإجرامية التي تمارسها الحكومة المتطرفة ضد شعبنا وقراه تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، وتعبيراً مباشراً عن همجيتها وسياستها الإحلالية.

وبيّن القانوع أن سياسة التدمير والتهجير التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة لن تنجح في النيل من عزيمة شعبنا وإرادته وإصراره على الدفاع عن أرضه وتمسكه بحقوقه.

وأهاب بجماهير شعبنا في مختلف القرى والمدن للتصدي للاحتلال الصهيوني ومواجهته بالتمسك بحقوقهم والتشبث بأرضهم، وتصعيد المقاومة بمختلف الأدوات والوسائل لإفشال مخطط التهجير والتهويد.

#حماس #العراقيب #الأغوار #النقب

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