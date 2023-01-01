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كهرباء غزة تكشف سبب الفصل عن المواطنين وقت صلاة الفجر

الثلاثاء 24 يناير 2023 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تكشف سبب الفصل عن المواطنين وقت صلاة الفجر



غزة/ سما /

قال المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت: "يوجد توجيهات بعدم قطع التيار الكهربائي طول فترة الحصة المحددة ب 8 ساعات. أحياناً يتم وصل الكهرباء ليلاً بشكل إضافي بسبب خفة الأحمال".

وأضاف خلال تصريح إذاعي، اليوم الثلاثاء: "وقبيل صلاة الفجر ترتفع الأحمال وهذا السبب يدفعنا لفصل الكهرباء في هذا الوقت عن المناطق الموصول لها بشكل إضافي لتخفيف الأحمال".

وتابع بالقول: "لولا أن الأمر فوق طاقتنا الاستيعابية لا يمكن أن نفصل الكهرباء عن الناس وقت صلاة الفجر، وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين أمر مقدس بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن عملية تركيب العدادات الذكية تتم بطريقتين، الطريقة الأولى من خلال عملية المسح لمناطق بأكملها من خلال مشاريع شركة الكهرباء، والطريقة الثانية انتقائية من خلال تحديد الاشتراكات المستهلكة للكهرباء بشكل مفرط.

#كهرباء غزة

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