هرتسوغ : نحن على شفا صراع داخلي قد يلتهمنا

القدس المحتلة / سما /

أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، عن قلقه من إمكانية أن تدخل "إسرائيل" في صراع داخلي قد يفجر الأوضاع بسبب الخلافات السياسية والانقسام في أوساط مختلف فئات المجتمع.

ودعا هرتسوغ في تصريحات أوردها موقع واي نت العبري، إلى ضرورة اجتهاد جميع الأحزاب والجهات السياسية من أجل التوصل لاتفاقيات واسعة تنهي الخلافات.

وقال: "إنني ألاحظ المجتمع الإسرائيلي والنظام العام والسياسي .. أرى المعسكرات مهيأة وجاهزة على طول الجبهة لمواجهة شاملة .. أنا قلق من أننا نحن على شفا صراع داخلي قد يلتهمنا".

وأضاف: "يجب أن تبلغ إسرائيل عامها الثمانين وهي أكثر اتحادًا وأقل انقسامًا .. عندما نتعامل مع الخلافات بلا خوف نحتاج إلى معرفة كيفية إدارة الخلاف بين السلطات الحكومية .. نحن لا ننجح حتى في الجدال، ولذلك المسؤولية الملقاة على عاتقنا واضحة، وهي الاستماع لرغبات الآخر وأن يكون صوت الجميع مسموعًا".

"القدس