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خطوات.. كيفية وقف فيسبوك عن إظهار ذكريات تريد نسيانها

الثلاثاء 24 يناير 2023 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطوات.. كيفية وقف فيسبوك عن إظهار ذكريات تريد نسيانها



وكالات / سما /

يمكن أن تعود الذكريات اليومية لفيسبوك إلى أكثر من عقد من الزمان اعتمادًا على المدة التي استخدمت فيها Facebook ، ومن المحتمل أن يكون هناك أكثر من القليل من الذكريات التي نود نسيانها.

بدلاً من أن تفاجأ بالذكريات المؤسفة، يمكنك تخصيص إعدادات فيسبوك لإخفائها.

 إليك كيفية القيام بذلك:-

- افتح تطبيق فاسيبوك على هاتفك.

- اضغط على أشرطة الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

- اختر الذكريات.

 - اضغط على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى.

- يمكنك الاختيار بين كل الذكريات أو اللمحات أو لا شيء.

 تعني جميع الذكريات أن فيسبوك سيعرض لك جميع ذكرياتك من ذلك اليوم، وستظهر لك ميزة Highlights فقط مقاطع فيديو ومجموعات خاصة ولا يعني أي شيء أنك لن تتلقى إشعارات بشأن أي ذكريات.

إذا كنت تريد شيئًا أكثر تحديدًا يمكنك اختيار إخفاء الذكريات التي تتضمن مستخدمين معينين ونطاقات زمنية محددة.

 اتبع الخطوات المذكورة  لكن بدلاً من ذلك، انقر فوق الأشخاص واكتب اسم المستخدم الذي تريد إخفاءه من ذكرياتك.

 لن يتم إخطار المستخدم (المستخدمين) ، وسيتم حفظ اختياراتك تلقائيًا.

اتبع نفس الخطوات لإخفاء نطاقات التواريخ، ولكن في هذه الحالة، انقر فوق التواريخ.

يمكنك إدخال أي فترة زمنية تقريبًا - يوم أو أسبوع أو شهر أو عام كامل - بالعودة بالزمن إلى ما قبل عام 2000

 عند الانتهاء اضغط فوق حفظ.

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