أبو هولي يبحث مع وفد من الاتحاد الأوروبي احتياجات المخيمات

رام الله / سما /

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع وفد من مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين تعزيز آفاق التعاون المشترك والشراكة لتحسين الخدمات في المخيمات الفلسطينية ودعم مشاريع حيوية ذات أولوية واحتياج للاجئين الفلسطينيين، والدعم المالي لميزانية الاونروا للعام 2023.

وتناول أبو هولي خلال لقائه مع وفد الاتحاد الأوروبي في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وسبل تأمين العيش الكريم الى حين إيجاد الحل السياسي لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بزيادة مساهماتها المالية لدعم ميزانية الاونروا.

وضم وفد الاتحاد الأوروبي، رئيس قطاع التعاون بمكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في القدس إبراهيم العافية، ورئيس قسم العمليات دعم الاقتصاد والتنمية الاجتماعية ادواردو كومو، ومدير مكتب الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة أيمن فتيحة.

أبو هولي الدعم الثابت للاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الاتحاد والاونروا لتمويل متعدد السنوات لميزانية الاونروا الاعتيادية بقيمة 246 مليون يورو خلال 3 سنوات من 2021 – 2024، لافتاً الى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر ثالث مانح رئيسي ومؤثر لدى الاونروا بعدما وصلت قيمة تبرعاته الى ما يزيد عن 106 مليون دولار لميزانية الاونروا الاعتيادية في العام 2022 .

ودعا الاتحاد الاوروبي إلى رفع قيمة مساهماته المالية للعام الجاري، تتناسب مع الزيادة التي اقرتها الاونروا في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2023 بنسبة بـ 3.8%.

ووضع أبو هولي وفد الاتحاد الأوروبي في صورة أوضاع اللاجئين في المخيمات في ظل التدهور المعيشي مع تفشي الفقر وارتفاع معدلاته الى 90% في أوساط اللاجئين، وانعدام الامن الغذائي الى 65%، والبطالة الى 60% وارتفاع السلع الأساسية.

واطلع الوفد على احتياج المخيمات من المشاريع ذات الأولوية، وأهمية تنفيذ المشروع المقترح حول تطوير شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي في المخيمات الفلسطينية في مناطق عمليات الوكالة الخمسة.

وأكد الوفد استمرار الاتحاد الأوربي في دعمه لميزانية الاونروا، مشددا على أهمية الدور الحيوي والإنساني الذي تقوم به الاونروا في رعاية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن الاتحاد الأوربي سيصرف الدفعة الأولى من تمويله المقرر لدعم الاونروا في شهر شباط القادم.

وأكد وفد الاتحاد الأوروبي أهمية مشروع تطوير شبكات المياه في المخيمات الفلسطينية في الدول العربية المضيفة، لافتاً الى انه تم تمويل اجراء الدراسة الفنية للمشروع بالتنسيق مع شبكة خبراء المياه العرب، لتحديد الاحتياجات والتكلفة لتنفيذه مستقبلاً.