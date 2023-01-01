رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

-رسالة التهديد من الحكومة للمستشارة القانونية للحكومة، ويتهمونها بأنها تحاول الانقلاب على السلطة وإسقاط الحكومة

-قادة الائتلاف الحكومي وعلى رأسهم نتنياهو شاركوا باجتماع كتلة شاس في الكنيست وهاجموا الجهاز القضائي والمحكمة العليا

-عضو الكنيست موشه غفني من يهدوت هتوراة يقدم اقتراح قانون يمنع بموجبه ادخال الطعام غير الحلال في عيد الفصح الى المستشفيات

-تدريبات عسكرية أمريكية- إسرائيلية الأكبر منذ عشرين عاما وللمرة الثالة خلال عام تحاكي قصف إيران

"معاريف":

-اخراج نتنياهو الى وضع يكون فيه عاجزا عن أداء مهامه- محاولة غير قانونية للإطاحة بحكومة قانونية

-رؤساء الائتلاف الحكومي: محاولة المستشارة القانونية للانقلاب لا تختلف عن محاولة عسكري متمرد على الانقلاب

-زيارة سرية لوزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر للإعداد لزيارة نتنياهو للإمارات والتي أجلت قبل أسبوعين لاقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

-مؤتمر لليهود في أوروبا حول اللاسامية خاصة في أوروبا والولايات المتحدة

-رئيس الجالية اليهودية في فرنسا يدعي ان اتهام إسرائيل بالابرتهايد اخبار كاذبة، لكن سياسيين كثر في فرنسا يصدقون ذلك

بن كسبيت يكتب: ائتلاف المتهمين لن يهدأ حتى ينقلب على السلطة القضائية بالعنف

هآرتس:

-الرسالة واضحة: إقرار مصير المحكمة العليا

-الدعم للوزير المقال درعي كان هجوما بلطجيا لرئيس الحكومة ووزرائه على المحكمة العليا وتهديد المستشارة القانونية خطوة إضافية الى هاوية الدكتاتورية

-معهد لأبحاث الأمن القومي: المس بالديمقراطية تشكل خطرا على العلاقات مع الولايات المتحدة

-عضو الكونغرس براد شيرمان المؤيد لإسرائيل: الخطوات ضد الجهاز القضائي وضم اليمين المتطرف للحكومة وتغيير التعامل مع الفلسطينيين سيمس بالمصالح الإسرائيلية ودعمها أميركيا

-رؤساء الجامعات يحذرون من هروب الادمغة للخارج بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية