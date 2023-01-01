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فيديو.. اتحاد دير البلح يحسم قمة الدرجة الثانية ويضع قدماً في الأولى

الثلاثاء 24 يناير 2023 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. اتحاد دير البلح يحسم قمة الدرجة الثانية ويضع قدماً في الأولى



الوسطى / سما /

وضع اتحاد دير البلح قدماً في دوري الدرجة الأولى، بعدما تغلب على جاره خدمات المغازي (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة ضمن منافسات الجولة 15 من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وتقدم خدمات المغازي بالنتيجة عبر لاعبه إبراهيم البحراوي (27)، قبل أن يرد اتحاد الدير ويقلب المباراة، عبر لاعبه إبراهيم أبو شكيان (56)، وسمير البيوك (60).

وبهذا الفوز رفع اتحاد الدير رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن المغازي الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 26 نقطة​

وأصبح اتحاد الدير بحاجة لتحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام الرباط وجماعي رفح لضمان الصعود للدرجة الأولى، دون النظر لنتيجة مباراتي المغازي مع القادسية وشباب معن، فيما أصبحت مهمّة الأخير في التأهل معقّدة حيث يحتاج للفوز في المباراتين شرط أن يتعثر اتحاد الدير بالخسارة في مباراة واحدة.

#اتحاد دير البلح #خدمات المغازي #الثانية #الأولى

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