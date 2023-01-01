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برشلونة يحقق إنجازاً غير مسبوق في تاريخ النادي مع تشافي

الثلاثاء 24 يناير 2023 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يحقق إنجازاً غير مسبوق في تاريخ النادي مع تشافي



وكالات / سما /

سلطت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية الضوء على الصلابة الدفاعية لبرشلونة في الموسم الحالي، والتي منحت الفريق صدارة الليجا بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد بعد انقضاء 17 جولة.

وعزز برشلونة خط الدفاع في الصيف الماضي، حيث تعاقد النادي مع جول كوندي وأندرياس كريستنسن وماركوس ألونسو وهكيتور بيليرين، وكان لهذه الصفقات أثر إيجابي واضح على المنظومة الدفاعية.

ولم يتلقى البرسا سوى 6 أهداف فقط في أول 17 جولة من الدوري الإسباني، علماً ان نصف هذه الأهداف تلقاها في مباراة واحدة ضد ريال مدريد، وهذا يعني أن الفريق حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة، ولم يستقبل أهداف سوى في 4 مباريات فقط.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة يملك أفضل خطف دفاع في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم، ويعود الفضل بذلك للمدرب تشافي هيرنانديز الذي نجح في تطوير المنظومة الدفاعية بشكل غير مسبوق.

كما أضاف التقرير أن سجل برشلونة الدفاعي هذا الموسم هو الأفضل في تاريخ النادي، متفوقاً على سجل الفريق في موسم 1986-1987 عندما استقبل 7 أهداف في أول 17 جولة، وفي موسم 2017-2018 تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

 
#برشلونة #تشافي هيرنانديز #الليجا #الدوري الاسباني #ريال مدريد

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