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ثنائية رونالدو ومودريتش.. هل تصبح واقعا في الرياض؟

الثلاثاء 24 يناير 2023 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثنائية رونالدو ومودريتش.. هل تصبح واقعا في الرياض؟



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية بأن مجلس إدارة نادي النصر، قد حصل على توقيع النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي النصر قد حصل على توقيع اللاعب لتمثيله بالفعل، مضيفة أن الصفقة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

وشارك اللاعب الكرواتي الدولي مع ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الجاري في 23 مباراة؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين لزملائه خلال 1487 دقيقة لعب.​

وأعلن النادي الملقب في السعودية بـ"العالمي"، تعاقده مع رونالدو اللاعب الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات في صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

#رونالدو #مودريتش #الرياض #النصر السعودي

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