حكم الديربي يرجح كفة أتلتيكو على ريال مدريد!

وفي الجهة المقابلة، أدار جرادو 11 مباراة للريال، فاز الميرينجي في 7 منها، وتعادل مرتين وخسر في مناسبتين، وطرد لاعباً من ريال مدريد في مناسبة، بجانب منح لاعبي الميرينجي 18 ورقة صفراء.

وتواجد جرادو في الديربي من قبل، وفاز الأتليتي في وجوده بهدف دون مقابل، وكان ذلك في مايو الماضي، قبل أن يحضر من جديد في خسارة للميرينجي، كانت أمام فياريال في ملعب لا سيراميكا، بهدفين لهدف، في الموسم الجاري.