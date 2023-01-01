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حكم الديربي يرجح كفة أتلتيكو على ريال مدريد!

الثلاثاء 24 يناير 2023 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حكم الديربي يرجح كفة أتلتيكو على ريال مدريد!



وكالات / سما /

يدير الحكم سيزار سوتو جرادو مباراة ديربي مدريد بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، في ملعب سانتياجو بيرنابيو، يوم الخميس المقبل في دور الثمانية من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ويرجح وجود جرادو في الديربي كفة أتلتيكو مدريد بالنظر لسجل الحكم في مباريات الأتليتي واللقاءات السابقة التي أدارها لريال مدريد في كل المسابقات.

وتفيد الأرقام والإحصائيات بأن أتلتيكو مدريد لم يخسر أبداً في وجود صافرة جرادو، رغم أنه أدار سبع مباريات سابقة لفريق ميتروبوليتانو، وعرف الفريق معه الانتصار في 4 مباريات، وتعادل في ثلاث مواجهات أخرى.

والمثير أيضاً أن الحكم لم يطرد أي لاعب من أتلتيكو مدريد في هذه المباريات، واكتفى بإشهار 19 ورقة ملونة في وجه لاعبي الروخي بلانكوس، بمعدل 2.7 إنذار كل 90 دقيقة.

وفي الجهة المقابلة، أدار جرادو 11 مباراة للريال، فاز الميرينجي في 7 منها، وتعادل مرتين وخسر في مناسبتين، وطرد لاعباً من ريال مدريد في مناسبة، بجانب منح لاعبي الميرينجي 18 ورقة صفراء.

وتواجد جرادو في الديربي من قبل، وفاز الأتليتي في وجوده بهدف دون مقابل، وكان ذلك في مايو الماضي، قبل أن يحضر من جديد في خسارة للميرينجي، كانت أمام فياريال في ملعب لا سيراميكا، بهدفين لهدف، في الموسم الجاري.

#الديربي #ريال مدريد #أتلتيكو مدريد #كأس الملك

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