  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاحتلال يرصد سلاحا جديدا يستعد للظهور لأول مرة في سماء مصر..

الثلاثاء 24 يناير 2023 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرصد سلاحا جديدا يستعد للظهور لأول مرة في سماء مصر..



القدس المحتلة / سما /

 تخطط مصر لتصنيع أول طائرة حربية في تاريخها بالتعاون مع كوريا الجنوبية، وتسعى مصر لإنتاج الطائرة المصرية – الكورية من طراز T-50 حيث ستقوم ببناء نموذج مسلح لهذا الطراز الفريد.

وتعمل مصر على إنتاج 100 طائرة تدريب من هذا النوع، بل وحتى تصديرها في المستقبل.

ووقعت “الهيئة العربية للتصنيع” اتفاقية مع شركة صناعة الطيران بكوريا الجنوبية KAI للإنتاج المحلي لطائرة تدريب متطورة في مصر.

وكان قد أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، مختار عبد اللطيف، أنه التقى بوفد رفيع المستوى من سيئول، ضم أعضاء من البرلمان وكبار المسؤولين في صناعة الطيران KAI وشركة الفضاء المصرية، وناقشوا إنتاج طائرة من شأنه أن يلبي احتياجات الجيش المصري، كما سيتم طرحه للتصدير إلى الدول العربية والأفريقية، وفق “روسيا اليوم”.

وسيتم تصنيع الطائرة في مصنع حلوان حيث تم تصنيع نموذج طائرة التدريب الصينية K-8E سابقًا بموجب ترخيص لسلاح الجو المصري.

وقال موقع “يسرائيل ديفينس” الذي يصدر من جانب الجيش الإسرائيلي، إن الطائرة المصرية الكورية من طراز T-50 طائرة متقدمة للغاية، وستقوم مصر ببناء نموذج مسلح لها وليس فقط نموذج تدريب حيث تمتلك هذه الطائرة قدرات حربية فى طرازها  FA-50.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن وسائل الإعلام في سيول كتبت أن مصر مهتمة بإنتاج 100 طائرة تدريب من هذا القبيل، والسبب هو التوافق بين الطائرة الكورية ومقاتلات F-16 التي تحلق في سلاح الجو المصري.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير أمني يكشف أكبر تهديد استراتيجي تواجهه "إسرائيل" في 2023

رسالة تحذير من الائتلاف الإسرائيلي للمسشارة القضائية بشأن إمكانية عزل نتنياهو..والأخيرة ترد

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الجهاد الإسلامي تهدد "إسرائيل"..

لأول مرة.. وزير إسرائيلي يزور الإمارات سراً

غضب إسرائيلي من "EuroPal" ..

غزة: معايير صرف المنحة القطرية الدفعة 44

الأخبار الرئيسية

حزب الله يقيم أبراج مراقبة تتجاوز الجدار الإسرائيلي على الحدود

عضو كونغرس يحذر: حكومة نتنياهو تعرض الدعم الأمريكي لإسرائيل للخطر

رسالة تحذير من الائتلاف الإسرائيلي للمسشارة القضائية بشأن إمكانية عزل نتنياهو..والأخيرة ترد

تقرير أمني يكشف أكبر تهديد استراتيجي تواجهه "إسرائيل" في 2023

1245866530

لأول مرة.. وزير إسرائيلي يزور الإمارات سراً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم