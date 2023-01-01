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غزة: فعاليات مدرسية تنديدًا بجريمة حرق نسخة من القرآن الكريم

الثلاثاء 24 يناير 2023 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: فعاليات مدرسية تنديدًا بجريمة حرق نسخة من القرآن الكريم



غزة/ سما /

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، فعاليات مدرسية غاضبة تنديدًا بجريمة حرق القرآن الكريم في دولة السويد.

وقالت الوزارة، إنه جرى تنفيذ وقفات احتجاج منذ ساعات صباح اليوم في كافة المدارس الحكومية خلال الطابور الصباحي وإلقاء كلمات تندد بهذا العمل المشين.

ورفع الطلبة والمدرسين المصاحف، كما رفعوا شعارات استنكارية منها: "مصاحفنا أغلى من أرواحنا، المصحف من أعظم المقدسات، من يعتدي على مصحفنا يعتدي على أرواحنا، حرق المصحف الشريف استفزاز واضح لمشاعر المسلمين".

وأكد الطلبة خلال فعالياتهم: "أننا في غزة وفلسطين نُرسل رسالة للعالم بضرورة محاسبة مرتكبي جريمة حرق القرآن الكريم رمز السماحة والسلام والخير للبشرية جمعاء".

وطالبوا الجميع بالعمل الجاد على وقف كل أشكال العدوان على مقدساتنا ورموزنا وهويتنا الإسلامية.

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