هدم قرية العراقيب في النقب للمرة 212

القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات الاحتلال بحماية الشرطة الاسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في منطقة النقب، للمرة الـ212 على التوالي.

وهدمت السلطات مساكن العراقيب للمرة 211، يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ويعيد الأهالي في العراقيب نصب خيامهم من جديد في كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتواصل سلطات الاحتلال هدم القرية منذ عام 2010 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.